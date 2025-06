Che confusione Rose Villain e Tony Effe disastro Benji & Fede Promosse Brancale-Amoroso – Le recensioni delle nuove uscite della settimana

Questa settimana la scena musicale italiana si infiamma con nuovi singoli estivi e album di grande qualità! Alfa stupisce con l’ampliamento del suo progetto "Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato", mentre i Golden Years si confermano come una promessa. Tra le novità, spiccano anche le recensioni di Rose Villain e Tony Effe, che potrebbero segnare un cambio di rotta nel panorama pop. Scopri cosa rende queste uscite così coinvolgenti!

Più si entra nella fase estiva e più gli album fanno spazio ai singoloni stagionali. Anche questa settimana però diversi i dischi di valore che siamo lieti di segnalarvi: Alfa aggiunge cinque ottimi pezzi a Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato, la sua consacrazione artistica. Benissimo anche il producer album di Golden Years, all’interno delle gustosissime perle pop. Tutto sommato salviamo anche il disco di Guè e Rasty Kilo, portato a casa più con esperienza che con stile. Bene l’EP post Amici di Senza Cri, magnifico il Mito riportato in musica da Nicolò Carnesi, folgorante il viaggio nel country di Jack Out. 🔗 Leggi su Open.online

