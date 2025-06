Changabang 1 Ragni 0 | Si può fare riproveremo

In un'epica sfida tra uomo e natura, il Changabang ha segnato un punto contro i Ragni di Lecco. Nonostante l'esito negativo, la determinazione dei climber italiani è un chiaro segno di un trend crescente: l'alpinismo estremo continua a catturare l'immaginario collettivo. La montagna rimane una sfida avvincente, pronta a mettere alla prova i limiti dell'uomo. Chi sa, magari questo è solo l'inizio di una nuova avventura.

Changabang 1, Ragni "zero": ma potrebbe essere solo il primo round. La parete Ovest della "Montagna di luce" ha respinto il tentativo dei Ragni di Lecco. Luca Schiera, Luca Moroni e Giacomo Mauri erano nel Garhwal indiano da un mese per cercare di scalare nel loro stile la mitica via aperta da Peter Boardman e Joe Tasker nel 1976. Dopo vari tentativi hanno dovuto rinunciare e stanno tornando a casa. "Ci abbiamo creduto fino alla fine e non abbiamo mai mollato - scrive Luca Moroni -. Avevamo in mente di scalare questa parete con uno stile veloce e leggero e dovevamo avere un acclimatamento perfetto.

Scrive ilgiorno.it: Luca Schiera, Luca Moroni e Giacomo Mauri stanno rientrando dall’India. La ripetizione della via di Tasker e Boardman in stile alpino resta un sogno .

