Champions tensione tra i tifosi di Psg e Inter a Monaco Auto sulla folla a Grenoble 131 arresti a Parigi

Tensione alle stelle nella vigilia della finale di Champions League! A Monaco, tifosi del PSG e dell’Inter si sono scontrati nella stazione Universität, trasformando l'attesa in un episodio di violenza. Ma non è tutto: a Grenoble un'auto ha travolto la folla, portando a 131 arresti a Parigi. Un clima infuocato che riflette l'intensità delle rivalità calcistiche moderne, dove la passione può rapidamente sfociare in caos. Riusciranno le autorità a mantenere la calma?

Tensione fra tifosi del PSG e dell’Inter nella metropolitana Universität, la stazione che serve le linee U3 e U6 a Monaco di Baviera, nel quartiere di Maxvorstadt. Secondo testimoni, ci sarebbero state provocazioni, e qualche contatto, che hanno reso indispensabile lo stop momentaneo del convoglio diretto all’Allianz Arena, dove tra poche ore si svolgerà la finale di Champions. Alcuni tifosi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Champions, tensione tra i tifosi di Psg e Inter a Monaco. Auto sulla folla a Grenoble, 131 arresti a Parigi

Caos e tensione agli allenamenti della Sampdoria: i giocatori consegnano le maglie ai tifosi

Il primo allenamento della Sampdoria dopo la retrocessione in Serie C si è trasformato in una scena di caos e tensione.

Champions, caos a Parigi dopo la vittoria del Psg sull'Inter, auto su folla a Grenoble

Champions League, in campo PSG-Inter: gara secca che vale la coppa. Tensione tra tifosi

Champions, scontri tra tifosi di Inter e PSG nella metro di Monaco: ci sono feriti

