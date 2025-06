Champions | l'Italia resta ferma a 12 vittorie la Francia sale a 2

La Champions League, il palcoscenico dei sogni calcistici, vede l'Italia fermarsi a 12 vittorie, mentre la Francia cresce con il suo secondo trofeo. Questo divario stimola una riflessione: come mai le squadre italiane, un tempo dominatrici, faticano a brillare? La competizione si fa sempre più agguerrita e il calcio evolve rapidamente. È tempo di risvegliare il nostro talento, perché il futuro del calcio italiano è nelle nostre mani!

La Champions League, il trofeo più ambito del calcio europeo per club, ha visto le squadre italiane scrivere pagine indelebili della sua storia.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Scopri altri approfondimenti

Milan, Champions addio? La Coppa Italia vale oro per l’Europa League

Con la finale di Coppa Italia alle porte e solo due giornate rimaste in Serie A, il Milan si trova a un bivio cruciale.

Cerca Video su questo argomento: Champions L039italia Resta Ferma Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

La Champions resta un tabù per il Psg miliardario

ilgiornale.it scrive: Nella Champions tutta stelle e grandi firme è uno ... primo biglietto per Wembley confermando il tabù europeo del PSG, fermato da 4 legni dopo i due dell'andata e senza gol nelle due gare.

Champions, il Real ferma il Braga: Napoli di nuovo secondo da solo

Segnala ilmattino.it: Il Real Madrid di Carlo Ancelotti non si ferma nemmeno a Braga, batte i padroni di casa 2-1 e vola nella classifica del Gruppo C di Champions League con 9 punti in tre partite. Una buona notizia ...

Champions: Bologna ferma il Benfica a Lisbona sullo 0-0

Lo riporta ansa.it: Il Bologna a testa altissima a Lisbona, contro il Benfica. Non basta per la vittoria, ma per uscire dal Da Luz con un punto sì. A due giornate dal termine della stagione regolare, il 24esimo ...