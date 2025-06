Champions League un solo giocatore dell’Inter nella top-11!

La Champions League si è conclusa con un sonoro 5-0, un ko che lascia il segno. Un solo giocatore dell'Inter ha trovato spazio nella prestigiosa top 11 del torneo, un dato che fa riflettere sulla necessità di una rinascita. In un'epoca in cui il calcio italiano cerca di risalire la china, questo risultato evidenzia quanto sia cruciale investire sui talenti emergenti. La prossima stagione potrebbe essere il momento giusto per ripartire!

Ieri sera è finita definitivamente la Champions League, che si è chiusa con la finale vinta dal Psg contro l’Inter per 5-0. Un solo giocatore nerazzurro ha conquistato la top-11 della competizione. TOP-11 – L’ Inter ha chiuso la sua Champions League con una finale persa per 5-0 contro il Psg. È stata la finale con lo scarto più pesante della storia nerazzurra. Sarà probabilmente ricordata come la pagina più grigia, anzi nera, della storia del glorioso club meneghino. Lo conferma anche la scelta della Uefa, che oggi ha pubblicato sui suoi profili social la formazione migliore della competizione appena conclusa. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Champions League, un solo giocatore dell’Inter nella top-11!

