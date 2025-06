Champions League PSG-Inter 5-0 | la festa a Parigi | VIDEO

Parigi esplode di gioia dopo il trionfo del PSG in finale di Champions League, con un impressionante 5-0 sull'Inter! Cori e caroselli invadono le strade, mentre i tifosi celebrano un successo che segna un momento storico per il calcio francese. In un contesto di competizione sempre più agguerrita, il dominio parigino riaccende il dibattito sulla supremazia delle squadre europee. Non perderti il video della festa!

Cori, caroselli e fumogeni: a Parigi scoppia la festa dopo il 5-0 del PSG ai danni dell'Inter in finale di Champions League.

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League

La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

Finale di Champions League, PSG-Inter: orari e dove vederla; Paris vs Inter: UEFA Champions League 2024/25 F.; L’Inter ha perso 5-0 la finale di Champions League; Champions League, PSG-Inter 5-0: nerazzurri travolti, i francesi alzano la coppa - Lo scarto più pesante in storia delle finali. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Champions: il Psg schianta l'Inter 5-0 e si laurea campione d'Europa per la prima volta CRONACA e FOTO

Secondo ansa.it: I gol Hakimi, dippietta di Douè poi Kvaratskhelia e Mayulu. Il presidente francese, Macron: 'Champion mon frère!'. L'ex Mbappé: 'Alla fine il grande giorno è arrivato Disordini a Parigi: almeno 68 arr ...

Il Psg alza la coppa, Luis Enrique applaude l'Inter: "Voglio ringraziarli"

Da msn.com: Il tecnico spagnolo ha spiegato il motivo del suo gesto: "Nonostante il dolore per la sconfitta, hanno atteso che finissimo di festeggiare" ...

Inter sconfitta dal PSG: 5-0 nella finale di Champions League

Secondo ilgiorno.it: L'Inter subisce una pesante sconfitta dal PSG nella finale di Champions League, perdendo 5-0. Barella e Hakimi commentano.