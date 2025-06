Champions League manita del PSG | i tifosi dell’Inter lasciano Piazza Duomo | VIDEO

Un final match da dimenticare per l'Inter, che vede il PSG prevalere con un clamoroso 5-0. I tifosi nerazzurri, delusi, abbandonano la celebrazione in Piazza Duomo. Un'immagine che racchiude il sentimento di una stagione: il sogno europeo si infrange. In un calcio sempre più competitivo, chi avrà la forza di rialzarsi? Scoprire come le emozioni e le sconfitte plasmano il futuro delle squadre è fondamentale per capire il gioco.

Il Psg segna il 5-0 e i tifosi nerazzurri a Piazza Duomo se ne vanno. L'Inter crolla in finale di Champions League.

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League

La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

Champions League, PSG-Inter 5-0: nerazzurri travolti, i francesi alzano la coppa - Lo scarto più pesante in storia delle finali; Inter, così è un incubo! Doué show, manita del Psg. Prima Champions per i parigini; Disfatta Inter, il Psg cala la manita; Inter umiliata 5-0, il Psg campione d'Europa: Triplete Luis Enrique.

Manita del Psg all’Inter nella finale di Champions League con il passivo più pesante di sempre

Champions League, PSG-Inter 5-0: nerazzurri travolti, i francesi alzano la coppa

Lo riporta msn.com: PSG campione, Inter travolta 5-0 Manita di uno splendido PSG all’Inter nella finale di Champions League. Un netto 5-0 che non ammette repliche. Il PSG è stato più forte in tutti i reparti e si è agg ...

Psg umilia Inter, 5-0 in finale Champions League: il trionfo di Luis Enrique

Scrive msn.com: Luis Enrique in avvio sceglie proprio il giovane Doué in avanti con Dembelé e Kvaratskhelia, mentre conferma Pacho al fianco di Marquinhos in difesa e Fabian in mediana. Inzaghi si affida in avanti ...