Champions League Luis Enrique | La dedica a Xana? Sempre con me da quando è andata via

Dopo la vittoria in Champions League, le parole di Luis Enrique risuonano come un potente inno alla vita. La dedica alla sua amata figlia Xana è un reminder che il vero successo va oltre i trofei: l'amore perdura oltre la scomparsa. In un’epoca in cui il calcio sembra solo una questione di risultati, il suo messaggio ci invita a riflettere su ciò che conta davvero. L'emozione, la famiglia e la memoria sono le vere vittorie della vita.

"Alla fine del match hai mostrato una maglietta dedicata a tua figlia Xana? Mia figlia è con me dal momento in cui è andata via con il corpo, nulla cambia, non ho bisogno di una vittoria in Champions per sentire mia figlia vicina, si nasce e si muore la vita è così". Subito dopo il trionfo in Champions col Psg, Luis Enrique risponde così ai microfoni di sky ad una domanda sulla maglietta dedicata. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Champions League, Luis Enrique: "La dedica a Xana? Sempre con me da quando è andata via"

Contenuti che potrebbero interessarti

Luis Enrique Emotional mentre i fan del PSG rendono omaggio alla figlia Xana dopo il trionfo di Champions League

In un momento di pura emozione, i tifosi del PSG hanno reso omaggio a Xana, la figlia di Luis Enrique, proprio mentre la squadra festeggiava il trionfo in Champions League.

Cerca Video su questo argomento: Champions League Luis Enrique Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L'emozionante dedica di Luis Enrique per la figlia Xana. VIDEO; Luis Enrique non ha (quasi) mai perso una finale: zero sconfitte in gara secca con i club, ha già vinto anche la Champions League contro un'italiana; L'omaggio commovente di Luis Enrique (e dei fan del PSG) alla figlia Xana; Luis Enrique, l'allenatore che non ha mai perso una finale: 10 su 10. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Luis Enrique e la maglia speciale per la figlia Xana: momento da brividi in campo

Riporta msn.com: L'allenatore vince la sua seconda Champions League, stavolta con il Psg, dopo quella con il Barcellona: una vittoria ancora più speciale per l'ex Roma ...

Luis Enrique, 10 anni dopo il cerchio si chiude: la Champions per la figlia Xana

Scrive msn.com: Nel 2015 dopo aver battuto la Juve in finale a Berlino il tecnico e la figlia scomparsa all'eta di 9 anni per una grave malattia piantarono festeggiarono insieme in campo e oggi la dedica e tutta per ...

Champions League: il Psg sul tetto dell'Europa, Inter ko 5-0. E il triplete lo vince Luis Enrique

Da msn.com: AGI - Lezione di calcio del Paris Saint-Germain all'Inter nella finale di Champions League all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. I francesi di Luis Enrique mettono per la prima volta nella loro stor ...