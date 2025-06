Champions League Inter ecco la Top XI della stagione europea | presente un solo nerazzurro

La Champions League ha riservato sorprese inaspettate: l'Inter, dopo una finale da dimenticare contro il PSG, vede un solo nerazzurro nella Top XI della stagione. Questo mette in luce la predominanza dei club francesi nel panorama europeo e il crescente divario tra le potenze del calcio. Mentre il PSG festeggia, l’Inter dovrà riflettere sul futuro. Come reagirà il club a questa sfida? Preparati a seguirne l’evoluzione!

Champions League Inter, la UEFA ha ufficializzato la Top XI della stagione europea. Ben sette giocatori del PSG in lista, c’è un solo interista. Si è conclusa nella maniera più impensabile possibile la prima edizione della nuova Champions League. Il PSG affonda l’ Inter in finale con un eminente 5-0 e si laurea Campione d’Europa per la prima volta nella sua storia. Umiliazione storica per i nerazzurri, che gettano così alle ortiche un percorso europeo che prima di ieri era stato praticamente perfetto. Come di consueto, a fine edizione la UEFA ha comunicato la Top XI della stagione di Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Champions League Inter, ecco la Top XI della stagione europea: presente un solo nerazzurro

