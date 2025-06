Champions League il PSG trionfa e Acireale celebra il preparatore Cristoforo Filetti

Il PSG conquista la Champions League e Acireale si illumina di gioia! Il sindaco Roberto Barbagallo celebra il preparatore atletico cristoforo Filetti, legando la vittoria parigina alla passione calcistica della città. Questo trionfo dimostra come i sogni possano diventare realtà, anche nella provincia italiana. Un messaggio di speranza che unisce sport e comunità, invitando tutti a credere nelle proprie potenzialità. Chi sa, magari il prossimo trionfo sarà a tinte siciliane!

Dopo la vittoria del Paris Saint-Germain contro l'Inter nella finale di Champions League disputata ieri sera, anche Acireale ha motivo per gioire. Il sindaco Roberto Barbagallo ha voluto celebrare il successo con un messaggio che lega la città alla storica impresa parigina. "Una piccola. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Champions League, il PSG trionfa e Acireale celebra il preparatore Cristoforo Filetti

Leggi anche questi approfondimenti

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League

La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

Cerca Video su questo argomento: Champions League Psg Trionfa Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Psg umilia Inter, 5-0 in finale Champions League: il trionfo di Luis Enrique; Senza la stella si fa la storia: via Mbappé, il Psg vince Champions e Triplete; Inter irriconoscibile in finale di Champions League. Il Psg vince 5 a 0 e sale per la prima volta sul tetto d'Europa; Kolo Muani è campione d'Europa se il PSG vince la Champions League? Il regolamento della competizione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

L'Inter e la sconfitta in finale di Champions League sui giornali

Scrive corriere.it: Come la vittoria del Paris Saint-Germain, e il pesante 5-0 subito dall'Inter, sono stati raccontati sulla stampa di tutto il mondo ...

Champions League, il PSG trionfa e Acireale celebra il preparatore Cristoforo Filetti

Segnala cataniatoday.it: Filetti, originario proprio di Acireale, fa parte dello staff tecnico del PSG in qualità di preparatore atletico. Un traguardo importante che porta un po’ di orgoglio etneo sul tetto d’Europa ...

Il trionfo e la guerriglia. La festa del Psg degenera a Parigi: tafferugli, saccheggi e 294 arresti

Secondo huffingtonpost.it: La prima Champions League dopo la netta vittoria sull'Inter. "Parigi stasera capitale d'Europa" scrive Macron in un tweet. Ma già ...