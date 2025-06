Champions League il Psg sfila per gli Champs Elysees con il trofeo

Il Paris Saint-Germain celebra un trionfo storico, sfilando per gli Champs Élysées con il trofeo della Champions League tra le mani! Questa vittoria non segna solo un successo calcistico, ma rappresenta un momento di orgoglio nazionale per la Francia. Con un'affermazione schiacciante contro l'Inter, il PSG entra nel cuore di migliaia di tifosi, amplificando il fenomeno sportivo che coinvolge sempre più giovani nel mondo del calcio. È solo l'inizio di una nuova era!

I giocatori del Paris Saint-Germain sfilano per gli Champs Elysees, a Parigi, sfoggiando il trofeo della Champions League. Il club francese ha vinto la prima Coppa dei Campioni della sua storia battendo l’Inter in finale per 5-0. Migliaia di tifosi sono accorsi nella Capitale per festeggiare il trionfo. La squadra ha attraversato la città su due bus scoperti, accolta da applausi, musica e fumogeni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Champions League, il Psg sfila per gli Champs Elysees con il trofeo

