Champions League guerriglia urbana a Parigi dopo la vittoria del Psg | la città in fiamme

La vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League ha acceso non solo l’entusiasmo dei tifosi, ma anche tensioni nella capitale. Le strade di Parigi si sono trasformate in un campo di battaglia, con oltre 500 arresti e scene di violenza che hanno colpito il cuore della città. Questo episodio mette in luce una realtà inquietante: la passione calcistica può sfociare in manifestazioni estreme. Cosa ci riserva il futuro del tifo in Europa?

Guerriglia urbana a Parigi dopo la vittoria del París Saint-Germain nella finale della Champions contro l’Inter a Monaco di Baviera. In tutta la Francia sono state arrestate 559 persone, di cui 491 solo nella Capitale. 192 le persone rimaste ferite, oltre a due vittime. Le immagini mostrano le scene di caos a Parigi con persone che hanno preso d’assalto fermate del bus e negozi, mettendo a ferro e fuoco la città. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Champions League, guerriglia urbana a Parigi dopo la vittoria del Psg: la città in fiamme – Le immagini

La notte folle a Parigi dopo la vittoria in Champions, negozi saccheggiati e guerriglia con la polizia: almeno 294 arresti – I video

Una notte che avrebbe dovuto essere di festa si è trasformata in caos a Parigi, con 294 arresti e saccheggi che hanno scosso la capitale.

