La finale di Champions League tra PSG e Inter passerà alla storia non solo per il trionfo schiacciante dei francesi, ma anche per l’impresa di Désiré Doué, che entra nell'illustre club di chi ha segnato una doppietta in finale. Solo undici giocatori possono vantare questo prestigioso traguardo. In un calcio sempre più competitivo, le stelle emergenti scrivono capitoli indimenticabili. Chi sarà il prossimo a brillare?

Champions League: solo in undici ci sono riusciti, i giocatori che hanno segnato due gol in una finale, esclusi i tris. Il dato su Douè La finale di Champions League tra PSG-Inter non sarà ricordata solo per il clamoroso 5-0 inflitto dai francesi, ma anche per l’exploit di Désiré Doué, autore di una doppietta che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Champions League: Doué entra nella storia con una doppietta in finale, ecco tutti i precedenti

