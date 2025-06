Champions League Dembelé eletto giocatore del torneo | il Pallone d’Oro …

Ousmane Dembelé brilla come una stella nella Champions League, aggiudicandosi il titolo di miglior calciatore del torneo! Questo riconoscimento non è solo un traguardo personale, ma un chiaro segnale delle sue ambizioni per il Pallone d'Oro. In un calcio sempre più dominato da giovani talenti, la sua crescita rappresenta una nuova era. Sarà lui il prossimo a infrangere i confini dell’eccellenza? La stagione è solo all’inizio!

