Champions League da record | PSG-Inter conquista 84 milioni di spettatori su Sky e TV8

La finale di UEFA Champions League tra PSG e Inter ha fatto il botto: ben 84 milioni di spettatori! Un vero e proprio fenomeno che conferma come il calcio continui a unire le passioni di milioni di tifosi, superando ogni barriera. Con un picco di quasi 9 milioni di spettatori, la partita è diventata un evento imperdibile. Siamo davanti a un trend inarrestabile: il calcio è più di uno sport, è un'epopea collettiva!

La finale di UEFA Champions League fa segnare grandi ascolti su Sky e TV8. La sfida tra PSG e Inter è stata seguita da 8 milioni 393 mila spettatori medi complessivi in Total Audience* con il 43,9% di share* e 12 milioni 945 mila contatti unici**. Il picco è stato di 8 milioni 970 mila spettatori in Total Audience* e il 46,2% di share*. In particolare, la finale di Monaco con. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Champions League da record: PSG-Inter conquista 8,4 milioni di spettatori su Sky e TV8

