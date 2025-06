Champions la guerriglia dei festeggiamenti | 559 arresti a Parigi due morti e auto sulla folla a Grenoble

La vittoria del PSG ha scatenato festeggiamenti, ma anche violenza. Con 559 arresti e due morti, le celebrazioni si sono trasformate in una guerriglia urbana che ha colpito diverse città francesi. Un trend preoccupante, che evidenzia un crescente malessere sociale, dove la passione sportiva si mescola a atti vandalici. La richiesta del Ministro dell'Interno di fermare "i barbari" mette in luce l’urgenza di riportare la civiltà nei festeggiamenti.

I festeggiamenti per la vittoria del Psg della Coppa dei Campioni si sono trasformati in una serie di atti vandalici che hanno interessato anche altre città della Francia oltre a Parigi. Il Ministro dell'Interno francese si è appellato alle forze dell'ordine per identificare "i barbari" che hanno devastato arredo pubblico e privato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Champions, la guerriglia dei festeggiamenti: 559 arresti a Parigi, due morti e auto sulla folla a Grenoble

Champions, la guerriglia dei festeggiamenti: 294 arresti a Parigi, un morto a Dax e auto sulla folla a Grenoble

La vittoria del PSG in Champions League si è trasformata in un incubo: 294 arresti a Parigi e scene di violenza in diverse città.

