Champions la guerriglia dei festeggiamenti | 294 arresti a Parigi un morto a Dax e auto sulla folla a Grenoble

La vittoria del PSG in Champions League si è trasformata in un incubo: 294 arresti a Parigi e scene di violenza in diverse città. Un morto a Dax e auto sulla folla a Grenoble gettano ombre su una festa attesa da anni. La Francia si interroga: come è possibile che la gioia sportiva si trasformi in guerriglia? Un appello del Ministro dell'Interno per fermare “i barbari” mette in luce la necessità di riflessioni più profonde sulla gestione delle celebrazioni collettive.

I festeggiamenti per la vittoria del Psg della Coppa dei Campioni si sono trasformati in una serie di atti vandalici che hanno interessato anche altre città della Francia oltre a Parigi. Il Ministro dell'Interno francese si è appellato alle forze dell'ordine per identificare "i barbari" che hanno devastato arredo pubblico e privato.

