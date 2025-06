Champions | Inter a Milano rientro mesto e silenzioso

Dopo la sonora sconfitta contro il PSG, l'Inter rientra a Milano con un pesante fardello di delusione. Un clima silenzioso e desolato accoglie i nerazzurri all'aeroporto, sottolineando la fragilità di un sogno che si è infranto. Questo risultato mette in luce non solo la difesa da rivedere, ma anche la pressione crescente su una squadra in cerca di riscatto. Sarà il momento di ricostruire o di affondare? La risposta sarà cruciale

Una delle pagine più nere nella storia dell’Inter rientrata da Monaco di Baviera dopo la bruciante sconfitta per 5-0 da parte del PSG in finale di Champions. I nerazzurri sono atterrati a Malpensa, in un clima cupo, silenzioso, decisamente depresso. Nessuno ad attenderli dopo la serata di ieri che si è chiusa con un punteggio quasi senza precedenti nelle finali delle grande competizioni e le dichiarazioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Champions: Inter a Milano, rientro mesto e silenzioso

Altre letture consigliate

Dybala leader silenzioso: a Bergamo da mental coach per spingere la Roma verso la Champions

Paulo Dybala, leader silenzioso e mental coach della Roma, ha scelto di non abbandonare i compagni in un momento cruciale della stagione.

Cerca Video su questo argomento: Champions Inter Milano Rientro Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter in finale di Champions League: diretta della partita e festeggiamenti a Milano; Inter, verso la finale di Champions: bus scoperto domenica in caso di successo; Inter, rifinitura e rientro in albergo circondato dai tifosi. E a Monaco è un’orda nerazzurra; INTER - Rientro mesto e silenzioso a Milano dopo la sconfitta in finale di Champions. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Champions: Inter a Milano, rientro mesto e silenzioso

Da msn.com: Una delle pagine più nere nella storia dell'Inter rientrata da Monaco di Baviera dopo la bruciante sconfitta per 5-0 da parte del PSG in finale di Champions. I nerazzurri sono atterrati a Malpensa, in ...

Champions League, l'Inter è rientrata a Milano: sguardi bassi e pochi applausi, ora testa al Mondiale per Club

Scrive msn.com: La squadra di Inzaghi e atterrata a Malpensa nella tarda mattinata di domenica, qualche giorno di riposo prima di concentrarsi sull'impegno americano con l'incognita sul futuro del tecnico ...

Inter, rientro in Italia a testa bassa: clima glaciale a Malpensa

Si legge su inter-news.it: Il giorno dopo fa ancora più male, se possibile. L'Inter torna a Milano, dopo aver subito una delle peggiori sconfitte in finale di Champions League. A - Leggi su Inter-News ...