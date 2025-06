Champions feste e saccheggi a Parigi A Grenoble auto sulla folla | tre feriti

La vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League ha acceso l'entusiasmo dei tifosi, ma anche un'ondata di violenza e disordini. Con 131 arresti e un'auto che ha investito la folla a Grenoble, la notte di festa si è trasformata in un momento di tensione. Questo episodio mette in luce come le celebrazioni sportive possano sfuggire al controllo, evidenziando il delicato equilibrio tra gioia e caos nelle grandi città europee. Come cambierà la gestione delle celebrazioni in futuro?

Parigi, 1 giugno 2025 - Nottata di festeggiamenti, ma anche di tensioni e incidenti a Parigi dopo il successo del Paris Saint-Germain per la conquista della Champions. Gli arresti sono stati almeno 131 e nel centro di Grenoble, nel sud della Francia, un'auto ha falciato la folla in festa in pieno centro, tre persone sono rimaste ferite. Nella capitale gli Champs-Elysées sono stati invasi da supporter scatenati, sono stati saccheggiati alcuni negozi mentre la polizia tentava respingere la folla. Saccheggiato anche in un negozio di una nota catena di arredamento in una via adiacente. Un'auto è stata data alle fiamme. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Champions, feste e saccheggi a Parigi. A Grenoble auto sulla folla: tre feriti

Parigi, disordini durante la festa Champions: oltre 130 arresti. Auto sulla folla a Grenoble

Dopo la vittoria in Champions League, Parigi ha vissuto momenti di caos: oltre 130 arresti e auto che investono la folla a Grenoble.

