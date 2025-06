Champions | 2 morti durante festeggiamenti a Parigi e Dax

Il trionfo del PSG si è trasformato in una tragedia. Festeggiamenti sfociati nel caos, con due vite spezzate nella notte di euforia calcistica in Francia. Un triste richiamo a riflettere sul lato oscuro della passione sportiva: come un evento che unisce può rapidamente diventare fonte di violenza. Questo episodio rappresenta un allerta per tutte le manifestazioni pubbliche, ricordandoci l'importanza della sicurezza e della responsabilità collettiva.

Milano, 1 giu. (LaPresse) – È di almeno 2 morti il bilancio dei festeggiamenti in Francia per la vittoria del PSG nella finale di Champions League contro l’Inter. A Dax, un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere stato accoltellato ieri sera. Lo riferisce RTL citando una fonte di polizia. A Parigi – riporta sempre Rtl sul sito web – una donna in scooter è stata investita da un’auto, sempre durante i disordini durante i festeggiamenti per la vittoria della squadra francese sulla formazione nerazzura. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Champions: 2 morti durante festeggiamenti a Parigi e Dax

La festa per la Champions League del PSG si è trasformata in un incubo. Due morti, violenza sugli Champs-Élysées e scontri tra ultrà e polizia hanno scosso la Francia.

Caos a Parigi dopo la vittoria in Champions, 2 morti e 559 arresti

Secondo ansa.it: Almeno due persone hanno perso la vita e 559 sono state arrestate a Parigi in una notta di scontri e violenze nel dopo partita di finale di Champions League. Lo rende noto la polizia.