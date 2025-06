Cgil in piazza Spose dei Marinai a Cesenatico aspettando l' aeroplano dei 5 Sì al referendum

Il 2 giugno, la Festa della Repubblica si tinge di mobilitazione: la Cgil scende in piazza a Cesenatico per sostenere il referendum dei 5 Sì. Un evento che non si limita a una località, ma abbraccia l'intero territorio romagnolo con iniziative a Fano, Rimini e oltre. Con la segretaria Francesca Re David in prima linea, l'attenzione è sul futuro del lavoro e dei diritti. Sarà un volo che promette di far sentire la voce di tutti!

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, volerà da Fano a Lido di Volano l’aeroplano dei 5 Sì al referendum dell’8 e 9 giugno, tante le iniziative annunciate dalla Cgil a Fano, Pesaro, Gabicce, Rimini, Cesenatico, Ravenna e Ferrara. In particolare a Cesenatico, ci sarà Francesca Re David, segretaria. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Cgil in piazza Spose dei Marinai a Cesenatico aspettando l'aeroplano dei 5 Sì al referendum

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Cgil Piazza Spose Marinai Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Cgil in piazza Spose dei Marinai a Cesenatico aspettando l'aeroplano dei 5 Sì al referendum; Referendum 8 e 9 giugno – Flash mob passaggio dell’aereo 5 sì; L’aeroplano dei 5 Sì vola lungo la costa adriatica: il 2 giugno le iniziative della CGIL per promuovere il voto ai referendum. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Angoli romantici per scatti fotografici pittoreschi. Dal Porto Canale a piazza Spose dei Marinai

Secondo ilrestodelcarlino.it: Basta pensare a Piazza Spose dei Marinai,... Cesenatico vanta una serie di angoli romantici, ricercati per scatti fotografici pittoreschi. Basta pensare a Piazza Spose dei Marinai, o la vista di ...

Cgil domani in piazza. Atteso pure Landini

Lo riporta msn.com: Il leader della Cgil Maurizio Landini potrebbe fare tappa ... La giornata di domani invece vedrà l’evento arrivare in oltre 120 piazze italiane tra cui le principali Torino, Roma, Napoli ...

La Cgil: «Presto in piazza fino allo sciopero generale»

Scrive ilmanifesto.it: Si va dunque verso la riproposizione degli ultimi due anni: Cgil e Uil in piazza, Cisl a casa. IL “PARLAMENTO” DELLA CGIL è stato compatto nella valutazione assolutamente negativa della legge di ...