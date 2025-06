Cesare Cremonini a Lignano tra nuotate e prove allo stadio per la prima del suo tour

Il 8 giugno, Lignano Sabbiadoro si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con il concerto di Cesare Cremonini, che inaugurerà il suo atteso tour "Cremonini Live 25". In un'epoca in cui la musica dal vivo sta vivendo una nuova rinascita, l'attesa è palpabile. Nuotate nel mare e prove allo stadio: un mix perfetto di relax e adrenalina! Non perdere l'occasione di vivere un evento che promette di essere indimenticabile.

C'è attesa e fermento a Lignano Sabbiadoro per il concerto di Cesare Cremonini il prossimo 8 giugno allo stadio Teghil. Il celebre cantante bolognese infatti aprirà proprio nella località balenare friulana il suo tour "Cremonini Live 25" che toccherà gli stadi di tutta Italia.

Il cantante bolognese, si è concesso questa mattina presto una nuotata nel mare di Lignano. E' in perfetta forma in vista della prima del suo tour "Cremonini Live 25"

Prima ondata di turisti, austriaci e italiani. Ora si guarda a Pentecoste quando nella località ci sarà anche il concerto di Cesare Cremonini

Rinnovata la stessa ordinanza che era stata predisposta per l'anno passato con alcune modifiche. Il concerto del cantante bolognese e la festa cara al mondo tedesco la metteranno alla prova