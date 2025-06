Cervinara celebra la Festa della Repubblica | studenti e comunità in corteo per i valori costituzionali

Cervinara si prepara a festeggiare il 79° anniversario della Repubblica Italiana con un emozionante corteo che vedrà protagonisti studenti e comunità. L'evento non è solo una celebrazione, ma un richiamo ai valori fondamentali della Costituzione, in un momento storico in cui l'identità nazionale è più importante che mai. Un'occasione perfetta per riflettere sull'importanza di essere cittadini attivi e consapevoli. Non perdere questo appuntamento che unisce generazioni!

CERVINARA (AV) – Lunedì 2 giugno, in occasione del 79° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, il Comune di Cervinara, in collaborazione con l'Istituto Omnicomprensivo "F. De Sanctis", organizzerà una cerimonia pubblica per celebrare i principi fondanti della Costituzione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Cervinara celebra la Festa della Repubblica: studenti e comunità in corteo per i valori costituzionali

