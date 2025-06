Cervia donna travolta e uccisa da una ruspa | l' uomo alla guida positivo alla cocaina

Tragedia a Cervia: una donna è stata travolta e uccisa da una ruspa guidata da un uomo positivo alla cocaina. Questo incidente torna a far emergere un tema drammatico: l'incuria nella sicurezza stradale e la piaga della guida sotto l'effetto di sostanze. Il caso di Lerry Gnoli, già colpevole di un incidente simile nel 2022, invita a riflettere sull'urgenza di interventi più severi e di sensibilizzazione. Un appello alla responsabilità collettiva.

Lerry Gnoli ancora una volta non passa il test tossicologico. Anche nel 2022 fu trovato positivo alla sostanza stupefacente dopo aver investito un 83enne. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Cervia, donna travolta e uccisa da una ruspa: l'uomo alla guida positivo alla cocaina

Donna uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia, l'uomo alla guida positivo alla cocaina

Una tragedia che scuote la tranquillità delle spiagge romagnole: una donna di 66 anni perde la vita travolta da una ruspa, guidata da un uomo positivo alla cocaina.

