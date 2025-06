Cervara di Roma il paese degli artisti | ecco perché viene chiamato così

A pochi passi da Roma c’è un piccolo borgo che ospita meno di 500 anime, capace di incantare il fortunato avventore. Cervara è molto più di un semplice centro abitato: è il paese degli artisti, un piccolo tesoro d’arte e cultura a disposizione di tutti. Uno scrigno sempre aperto da cui attingere quiete e ispirazione. Cervara, il paese degli artisti. Cervara è conosciuto per il essere il paese di poeti e artisti. In effetti, a partire dal 1800 sono stati numerosi quelli che l’hanno scelto come luogo per vivere, lasciando traccia della loro illustre permanenza. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Tra i grandi nomi che hanno soggiornato in questo piccolo borgo, che si erge a ridosso Parco Naturale regionale dei Monti Simbruini, vale la pena di ricordare Ernest Hébert. 🔗 Leggi su Funweek.it

