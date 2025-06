C' ero una volta apre la quinta edizione di Trecase legge

C'ero una volta segna il ritorno di “Trecase legge – letture all'ombra del Vesuvio”, un evento che celebra la cultura e le storie locali. Cristiano Barbarossa e Fulvio Benelli hanno incantato il pubblico con il loro libro su Antonino Belnome, un calciatore che ha saputo unire sport e vita, rivelando come le passioni possano intrecciarsi in modi sorprendenti. Scopri come le storie di ieri possono ispirare il presente!

Sono stati Cristiano Barbarossa e Fulvio Benelli ad aprire la quinta edizione di “Trecase legge – letture all'ombra del Vesuvio”. I due autori di “C'ero una volta – Le molte vite di Antonino Belnome, il calciatore padrino” hanno presentato il loro ultimo lavoro in villa comunale davanti a decine. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - “C'ero una volta” apre la quinta edizione di “Trecase legge”

