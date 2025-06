Centro Rappazzo l' area esterna passa al Comune di Castroreale | diventerà un' area sportiva attrezzata

Il centro Rappazzo di Castroreale si trasforma in un'area sportiva attrezzata, segnando un passo significativo nella valorizzazione del patrimonio pubblico. Questa iniziativa non solo promuove il benessere e la socializzazione, ma si inserisce in un trend crescente di investimento nello sport e nei giovani. Un'opportunità imperdibile per la comunità: un luogo dove crescere, divertirsi e fare sport all’aria aperta! Rimanete sintonizzati per scoprire tutte le novità!

La Città Metropolitana di Messina prosegue nell'azione di valorizzazione del patrimonio pubblico e nello sviluppo del territorio. Sulla base di accordi intercorsi tra Palazzo dei Leoni e il Comune di Castroreale, in collaborazione con il Liceo delle Scienze Umane, il sindaco metropolitano. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Centro Rappazzo, l'area esterna passa al Comune di Castroreale: diventerà un'area sportiva attrezzata

Leggi anche Centro Rappazzo, l'area esterna passa al Comune di Castroreale: diventerà un'area sportiva attrezzata - Il Comune di Castroreale si prepara a trasformare l'area esterna del Centro Rappazzo in un moderno spazio sportivo attrezzato.

