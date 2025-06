Centro di accoglienza No del nuovo Comitato

Nasce a Fossato di Vico il Comitato "Per Fossato di Vico", un'iniziativa volta a opporsi all'apertura di un Centro di accoglienza straordinaria. In un'epoca in cui il tema dell'immigrazione è più che mai attuale, la comunità si mobilita per far sentire la propria voce. Questo nuovo comitato non solo rappresenta una reazione locale, ma svela anche paure e sfide condivise da molte realtà italiane. Come risponderà la politica a queste nuove istanze?

FOSSATO DI VICO Nace il Comitato, "Per Fossato di Vico", con l’intento di opporsi all’ipotizzato Cas (Centro di accoglienza straordinaria), che dovrebbe attivarsi a breve in una struttura ex alberghiera di Osteria del Gatto per ospitare cittadini extracomunitari richiedenti asilo. Le ragioni alla base della presa di posizione sono diverse: si ritiene che questi Centri siano inadatti a garantire un’accoglienza adeguata ed a favorire quindi anche una futura possibile integrazione; porterebbero ad isolare i migranti soprattutto in una realtĂ come quella fossatana senza collegamenti con cittĂ capaci di offrire servizi necessari per la formazione professionale, il lavoro, la certificazione linguistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Centro di accoglienza “No“ del nuovo Comitato

