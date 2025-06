Centri estivi a Spinetoli ce n’è per tutti i gusti | ecco i programmi

A Spinetoli l'estate si colora di opportunità! Con un ricco programma di centri estivi, dal mare alla montagna, c'è qualcosa per ogni età. I più piccoli possono divertirsi nelle colonie marine, mentre gli over 60 trovano occasioni di socializzazione e relax. Questo non è solo un trend locale, ma un segnale chiaro: il benessere sociale è una priorità! Scopri la bellezza di una comunità che cresce insieme.

Tanti i centri estivi che l’amministrazione comunale di Spinetoli in sinergia con le associazioni locali ha organizzato sul territorio. Dal 16 giugno al 12 luglio colonie marine per i bambini da 6 a 14 anni e over 60. Dal 27 maggio al 7 giugno Ischia Porto per gli over 60. Dal 18 al 30 agosto colonia Acquasanta Terme per gli over 60. Dal 31 agosto al 10 settembre soggiorno in montagna, a San Lorenzo Dorsino per gli over 60 anni, mentre dal 30 giugno all’8 agosto centro estivo under 6 anni, per informazione rivolgersi al: 338-4955198. Gli appuntamenti proseguiranno con il 10° Campus estivo Pagliare, che si terrà nella scuola ‘Pertini’, che si svolgerà dall’11 giugno al 1 agosto organizzato dal gruppo podistico Avis, per informazioni: 328-1321674. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Centri estivi a Spinetoli, ce n’è per tutti i gusti: ecco i programmi

