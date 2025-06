Cento passi per Gaza | un corteo contro il massacro e per chiedere pace

A Minervino di Lecce, il corteo "100 passi per Gaza" si erge come voce di protesta contro il massacro e un forte appello alla pace. In un momento in cui la solidarietà globale è più necessaria che mai, questa iniziativa mette in luce il potere dell'azione collettiva. È un'opportunità per riflettere su come ognuno di noi possa contribuire a un mondo migliore. Unisciti a loro e fai sentire la tua voce!

MINERVINO DI LECCE – S’intitola “100 passi per Gaza” l’iniziativa organizzata a Minervino di Lecce dal gruppo di opposizione consiliare “Il Cuore di Minerva”, composto da Lorenzo Rizzello, l’ex sindaco Ettore Caroppo e l’ex vicesindaca, Maria Antonietta Cagnazzo, per lunedì 2 giugno alle ore 19. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - “Cento passi per Gaza”: un corteo contro il massacro e per chiedere pace

