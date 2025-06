Cembalo il campione capuano si assicura l’ingresso nel circuito professionistico internazionale

Antimo Cembalo, il talento capuano del Natural Bodybuilding e Powerlifting, conquista il podio al “Memorial Riccardo Bertinato” e si guadagna un posto nel circuito professionistico internazionale. Questo traguardo non solo esalta le sue abilità, ma sottolinea anche la crescente visibilità di discipline che promuovono uno stile di vita sano. In un'epoca in cui il fitness è un trend globale, Cembalo rappresenta un faro di ispirazione per aspiranti atleti!

Tempo di lettura: 2 minuti Antimo Cembalo sul podio iridato al "Memorial Riccardo Bertinato". Il campione capuano, risultato primo, si assicura l'ingresso nel circuito professionistico internazionale. Antimo Cembalo, classe 1989, è una delle figure di riferimento del Natural Bodybuilding e del Powerlifting in Italia. Originario di Caserta, si è formato come Dottore in Scienze delle Attività Motorie e Sportive e vanta la qualifica di Consulente Alimentare riconosciuto dal CONI. Specializzato nella ricomposizione corporea e nel dimagrimento, segue sia atleti di livello internazionale sia semplici appassionati desiderosi di migliorare la propria forma fisica e il proprio stato di salute.

