Cellule staminali | al C T O di Napoli una terapia all’avanguardia nel trattamento del processo artrosico di tutto il tessuto osseo

A Napoli, il CTO apre la strada a una rivoluzione nel trattamento dell'artrosi grazie alle cellule staminali. Questa innovativa terapia si propone di rigenerare il tessuto osseo, offrendo nuove speranze a chi soffre di dolori articolari, specialmente over 50. Con l'invecchiamento della popolazione, è fondamentale investire in soluzioni avanzate per migliorare la qualità della vita. Scopri come questa frontiera della medicina sta cambiando le regole del gioco!

di Salvatore Vicedomini L’artrosi è una delle patologie del sistema muscolo-scheletrico molto comune tra popolazioni che hanno superato i cinquanta anni di età. Quando questa malattia raggiunge le regioni dell’anca, del ginocchio o di tutto il tessuto osseo può compromettere seriamente le loro articolazioni rendendo necessario, in alcuni casi, l’intervento chirurgico con applicazioni di protesi, ciò accade quando, il paziente accusa dolore, difficoltà a camminare provocando significative limitazioni delle quotidiane attività giornaliere. La terapia tradizionale per l’artrite contempla l’assunzione di farmaci antinfiammatori steroidei e non steroidei, al di là dei potenti antidolorifici, che frequentemente provocano fastidiosi effetti collaterali; tali farmaci riducono il dolore e rimuovono temporaneamente l’infiammazione delle articolazioni, ma non risolvono il problema dei tessuti danneggiati, a differenza dei benefici che danno le cellule staminali per l’artrosi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

