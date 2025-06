Celebrazioni | i festeggiamenti per la Festa della Repubblica a San Giuliano Terme

San Giuliano Terme si prepara a vivere la Festa della Repubblica in grande stile il 2 giugno, con una cerimonia al parco della Covinelle. Questo evento non è solo un tributo alla nostra storia, ma anche un’occasione per rafforzare il senso di comunità . In un momento in cui il patriottismo e l’identità locale tornano al centro del dibattito, partecipare a queste celebrazioni significa sentirsi parte di qualcosa di più grande. Non mancate!

Il Comune di San Giuliano Terme si appresta a celebrare la Festa della Repubblica del prossimo 2 giugno alle ore 10 con una cerimonia al parco della Covinelle presso la frazione di Molina di Quosa. Un appuntamento importante per il Paese e il territorio sangiulianese, insieme al giorno della.

