Cei un messaggio a conclusione del Pellegrinaggio Giubilare di speranza sulle orme della Laudato si’

"Andate, guardate, ascoltate e testimoniate!" Questo potente messaggio conclude il Pellegrinaggio Giubilare di Speranza, un evento che celebra non solo il decennale dell'enciclica "Laudato si'", ma anche l'eredità di San Francesco. In un'epoca in cui la sostenibilità è più che mai cruciale, questi pellegrini ci ricordano l'importanza di connetterci con la natura e di far sentire la nostra voce per un futuro migliore. Un invito all'azione che risuona forte

Andate, guardate, ascoltate e testimoniate!”. È questo l’invito che ha guidato il cammino dei Pellegrini di Speranza, nel Pellegrinaggio Giubilare promosso dalla Conferenza Episcopale Campana nel decimo anniversario dell’enciclica Laudato si’ e nell’ottavo centenario del Cantico delle Creature di San Francesco. Un mandato preciso, ricevuto il 16 maggio scorso nel Santuario di Pompei dal Vescovo Presidente Mons. Antonio Di Donna, ha dato il via a un pellegrinaggio che ha attraversato dodici diocesi della Campania in nove tappe, alla scoperta delle meraviglie e delle ferite del nostro territorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Torna il pellegrinaggio mariano Pollutri-Miracoli di Casalbordino: 29ª edizione e anno giubilare

Torna il pellegrinaggio mariano Pollutri-Miracoli di Casalbordino, giunto alla 29ª edizione e nell'anno giubilare "Pellegrini di Speranza".

