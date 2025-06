C’è un impoverimento del ceto medio

Il ceto medio sta vivendo una crisi senza precedenti: salari bloccati e costi in continua ascesa. Francesco Marinelli, segretario generale Cisl Romagna, mette in luce un problema che riguarda milioni di italiani. Questo impoverimento non è solo un dato economico, ma un campanello d’allarme per il futuro del nostro Paese. La domanda è: come possiamo invertire questa rotta? Scopriremo insieme le possibili soluzioni per rilanciare la nostra economia.

Francesco Marinelli, segretario generale Cisl Romagna, i salari sono fermi e i prezzi alle stelle. C’è una soluzione? "Purtroppo è un trend che si conferma, perché anche se siamo in una fase di ulteriore contenimento dell’ inflazione (2%) permane un gap che pesa sulla capacità di spesa delle famiglie, rispetto ai rinnovi contrattuali che in molti casi non riescono a compensare questa situazione". Quali i prezzi che aumentano maggiormente? "Partiamo dal carrello della spesa. I beni alimentari crescono sempre più. Ma crescono anche i servizi e i trasporti". Il quadro generale è critico? "Purtroppo sì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "C’è un impoverimento del ceto medio"

Cerca Video su questo argomento: C Impoverimento Ceto Medio Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

C’è un impoverimento del ceto medio. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

"C’è un impoverimento del ceto medio"

Lo riporta msn.com: Francesco Marinelli, segretario generale Cisl Romagna, i salari sono fermi e i prezzi alle stelle. C’è una soluzione? "Purtroppo è un trend che si conferma, perché anche se siamo in una fase di ulteri ...

Il ceto medio si sgretola: famiglie italiane sempre più povere

Come scrive msn.com: La ricerca Iref Acli, sui dati forniti dal Caf delle ultime cinque dichiarazioni dei redditi, fotografa lo scivolamento economico verso il basso, con differenze tra nuclei di città e aree interne ...

Fisco, Forza Italia in pressing: "E' ora di tagliare le tasse per il ceto medio senza ulteriori esitazioni"

affaritaliani.it scrive: "Forza Italia lo dice da tempo e ormai non c'è più tempo da perdere: bisogna dare un segnale alla classe media abbassando l'aliquota Irpef dal 35 al 33% per i redditi fino a 60mila euro lordi l'anno".