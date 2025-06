C’è ’San Martino Summer Vibes’

Oggi, la Contrada San Martino porta in scena "San Martino Summer Vibes", un evento che celebra l'estate anche in autunno! Dalle 17, i più piccoli potranno divertirsi con gonfiabili e tante dolcezze, mentre la musica dei Blue 27 ci accompagnerà fino a sera. È un’occasione imperdibile per ritrovarsi e creare ricordi indimenticabili, in un periodo in cui la convivialità è più importante che mai. Non mancare!

La Contrada San Martino annuncia 'San Martino Summer Vibes', giornata dedicata al divertimento e alla convivialità, che si terrà oggi al Ricreatorio San Carlo. Si parte alle 17 con un'ampia offerta di intrattenimento per i bambini, tra cui gonfiabili, truccabimbi, zucchero filato e gelato. Quindi le note dei Blue 27 e a seguire, durante e dopo la cena, musica live con i Monarca SkinSound. Per concludere in bellezza, dalle 23, il palco sarà affidato ad Andrew DJ e MR Racci Voice. "La Contrada San Martino è entusiasta di poter offrire un evento che possa essere momento di unione e divertimento per l'intera comunità fermana, celebrando assieme l'arrivo dell'estate".

