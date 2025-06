c è la festa a monticelli stasera concerto di scanu

Stasera Monticelli si illumina per la XLIV Festa, un evento che celebra la comunità e la musica! Il tanto atteso concerto di Valerio Scanu promette emozioni indimenticabili, mentre domani sarà il turno de ‘Il Giardino dei Semplici’. Non perdere l’occasione di vivere un fine settimana all'insegna della convivialità, tra tradizione e intrattenimento. Preparati a essere coinvolto da ritmi avvolgenti e atmosfere festose!

Fine settimana tutto dedicato alla conclusione della XLIV Festa di Monticelli, organizzata dalle parrocchie di San Simone e Giuda e San Giovanni Evangelista. Due gli appuntamenti clou: questa sera con il concerto di Valerio Scanu e domani con il concerto de ‘ Il Giardino dei Semplici ’. La giornata di oggi si aprirà alle 17 con la gara di Tiro con l’arco e la premiazione della XLIII Gara di pittura estemporanea ’Enrico Romandini’ a cui hanno partecipato tantissimi bambini della Scuola dell’Infanzia e della Primaria e ragazzi della Scuola secondaria di primo grado. In serata, alle 21.30 circa, il concerto di Valerio Scanu, uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano, che torna sul palco con il nuovo tour, pronto a far emozionare i suoi fan con la sua voce inconfondibile e il suo carisma unico per celebrare i suoi trionfi e le sue hit più amate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it