…fermarla non è un’opzione. La Lombardia di domani potrebbe essere un modello di sostenibilità, dove l’innovazione guida il cambiamento. Immagina una rete di veicoli elettrici, centri urbani verdi e centrali nucleari che garantiscono energia pulita. La transizione ecologica non è solo un tema di moda: è la chiave per un futuro più sano. E tu, sei pronto a fare il primo passo verso questo cambiamento?

Come immaginiamo la Lombardia di domani? Punteggiata di centrali nucleari e con strade solcate da veicoli inquinanti di vecchia generazione, a sentire qualcuno. Qualcuno che conta e prende decisioni, non il volontario della Pro loco. La transizione ecologica avrà pure limiti, contraddizioni e persino qualche effetto collaterale, ma demonizzarla e cercare di ostacolarla in ogni occasione, non mi pare la scelta più felice e lungimirante, soprattutto per chi vive nell’area più inquinata d’Europa, com’è tristemente nota la Pianura Padana. E invece viene messo in discussione anche un piccolo passo come il blocco dei veicoli diesel euro 5, programmato da tempo e per il quale lo stesso Pirellone aveva investito risorse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - C’è da cambiare una macchina

