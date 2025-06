C' è chi dice no | io per la Nazionale non ci sono Acerbi e i suoi fratelli

Un gesto audace che fa discutere: Acerbi e altri calciatori rifiutano la convocazione per la nazionale, un atto che riaccende il dibattito sui legami tra giocatori e ct. Ma cosa spinge a dire "no" a rappresentare il proprio Paese? Dalla pressione mediatica alle scelte personali, questa scelta è diventata un trend tra i calciatori. Scopriamo insieme le motivazioni di chi decide di restare in panchina!

Da Mancini a Pecci, da Destro a Courtois: ecco i precedenti giocatori che hanno rifiutato la chiamata del loro commissario tecnico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - C'è chi dice no: io per la Nazionale non ci sono. Acerbi e i suoi "fratelli"

Leggi anche Acerbi dice no a Spalletti e alla Nazionale: è gelo a Coverciano - Francesco Acerbi sorprende tutti e si tira indietro dalla Nazionale, creando un clima di tensione a Coverciano.

