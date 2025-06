CdS – prima le visite mediche a Roma poi la firma e l’ufficialità

Il Napoli è pronto a mettere a segno un colpo da maestro: Kevin De Bruyne, uno dei centrocampisti più talentuosi al mondo, è a un passo dal vestire azzurro! Le visite mediche a Roma segnano l'inizio di una nuova era per il club partenopeo e i tifosi sognano in grande. Un trasferimento a parametro zero che potrebbe rivoluzionare le dinamiche del campionato e riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano ed europeo. Chi altro sarà pronto a seguirne l'esempio?

Arrivano conferme dal Corriere: Kevin De Bruyne sarà presto un nuovo giocatore del Napoli. Sta per avvicinarsi la firma sul contratto. Il grande colpo a parametro zero è a un passo. Il giocatore, che si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza dopo la fine della stagione, è atteso domani mattina alla clinica Villa Stuart a Roma per le visite mediche di rito. Il Napoli aveva fretta di perfezionare l'operazione prima della partenza del giocatore per gli impegni col Belgio. Kdb, 34 anni il prossimo 28 giugno, arriverà da svincolato dopo la fine della sua lunga e gloriosa avventura al Manchester City.

