CdS – perché al Milan non ha chiesto il bonus Champions

Il Milan si trova a un bivio cruciale: non solo per la mancata richiesta del bonus Champions, ma per l'opportunità di reinventarsi. La recentissima accoppiata Tare-Allegri potrebbe segnare una svolta epocale nell'approccio della dirigenza rossonera. In un calcio sempre più competitivo, la capacità di adattarsi e innovare è ciò che distingue le grandi squadre. Riuscirà il Milan a riscrivere la sua storia? La risposta potrebbe sorprenderci.

Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l'ultima notizia del Corriere dello Sport: Nel giro di appena qualche giorno, il Milan è passato dallo zero in condotta calcistica alla coppia Tare-Allegri. Tempismo a parte, decisivo per non restare col cerino in mano, si tratta – finalmente, è il caso di sottolinearlo – della prima, robusta dose di competenza calcistica decisa dal Milan firmato RedBird a seguito del fallimento della passata stagione. Senza entrare nel merito delle diverse cifre circolate sull'argomento (di sicuro il contratto prevede 2 anni più l'opzione unilaterale per il terzo e per il quarto) c'è un primo dettaglio dell'intesa che mi sembra opportuno sottolineare.

