CdS – Mercato Milan Ricci è il primo obiettivo di Tare | la strategia

Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, punta dritto su Ricci, un segnale che riporta l’attenzione sul talento italiano nel club rossonero. Questo cambio di rotta sottolinea un trend crescente: le squadre italiane tornano a valorizzare i propri giovani. Con una strategia che guarda al 2025, il Milan cerca di rilanciare l’identità nazionale, attingendo a risorse interne per costruire un futuro solido e competitivo. Non è solo calcio, è una nuova era!

2025-06-01 09:52:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere dello Sport: MILANO – Il primo obiettivo in entrata di Igli Tare è italiano. Una novità generale per quello che è stato il progetto Milan targato RedBird, caratterizzato, fino a qualche mese, da tante scelte estere tra manager, allenatori e calciatori. Non una sorpresa, però, per ciò che riguarda il programma di rilancio del club dopo l'ultima fallimentare stagione: l'idea, infatti, è quella di costruire una rosa con qualche uomo di casa in più, capace di conferire identità e un certo tipo di spirito ai compagni. E il mirino si è posizionato su un uomo nuovo della Nazionale di Spalletti e capitano del Torino: Samuele Ricci.