Cavalluccio Day | festa bianconera e beneficenza all' Orogel Stadium

Preparati a vivere una domenica indimenticabile! Il 8 giugno, l’Orogel Stadium si trasformerà in un palcoscenico di entusiasmo e solidarietà per il Cavalluccio Day. Un evento che celebra non solo il calcio ma anche l'inclusione, con protagoniste tutte le squadre bianconere. In un’epoca in cui il sport si propone come veicolo di valori positivi, partecipare significa contribuire a un cambiamento significativo. Non perdere l’occasione di essere parte di questa festa!

Manca sempre meno al Cavalluccio Day, in programma domenica 8 giugno a partire dalle 12.30 all’Orogel Stadium Dino Manuzzi. L’evento, organizzato dal Cesena, sarà una grande giornata di festa, che vedrà protagoniste tutte le società affiliate bianconere, il settore giovanile maschile e femminile ed il progetto ‘ Per un Calcio Integrato ’. Il Cavalluccio Day è un’iniziativa interamente dedicata ai colori bianconeri, con tante attività per famiglie, bambini e tifosi di tutte le età e una forte valenza benefica, dato che parte del ricavato della giornata sarà devoluto all’ Istituto Oncologico Romagnolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cavalluccio Day: festa bianconera e beneficenza all'Orogel Stadium

Cerca Video su questo argomento: Cavalluccio Day Festa Bianconera Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

È tutto pronto per il Cavalluccio Day; Prosegue la prevendita per il Cavalluccio Day; L' 8 giugno una intera giornata di iniziative allo stadio Manuzzi tutto pronto per il ' Cavalluccio Day'. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Cavalluccio Day: festa bianconera e beneficenza all'Orogel Stadium

Si legge su msn.com: Il Cavalluccio Day celebra il Cesena con attività per famiglie e beneficenza per l'Istituto Oncologico Romagnolo.

L'8 giugno una intera giornata di iniziative allo stadio Manuzzi, tutto pronto per il 'Cavalluccio Day'

cesenatoday.it scrive: Il Manuzzi sarà teatro del Cavalluccio Day, una grande giornata di festa organizzata dal Cesena e che vedrà protagoniste tutte le società affiliate bianconere, il Settore Giovanile maschile e femminil ...

Cavalluccio Day: Celebrazione del Cesena Calcio tra Solidarietà e Sostenibilità

Si legge su msn.com: L'Orogel Stadium ospita il Cavalluccio Day, un evento dedicato al Cesena Calcio con focus su solidarietà e ambiente.