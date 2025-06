Cavallo lasciato sotto al sole Borrelli AVS | Subito verifiche sulle sue condizioni

Un cavallo in difficoltà, esposto al sole cocente senza riparo: l'immagine inviata al deputato Francesco Emilio Borrelli ha scosso la comunità di Montecorvino Rovella. Questo episodio non è isolato; riflette un problema più ampio di maltrattamento degli animali e scarso rispetto per il loro benessere. È tempo di alzare la voce e fare la differenza, perché ogni vita merita attenzione e rispetto.

La foto di un cavallo lasciato sotto il sole senza riparo in un’area recintata nei pressi della stazione ferroviaria di Montecorvino Rovella è stata inviata da un residente al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. “Non è la prima volta che lo vedo - afferma il cittadino -. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Cavallo lasciato sotto al sole, Borrelli (AVS): "Subito verifiche sulle sue condizioni"

Ne parlano su altre fonti

Salerno, cavallo legato ad albero muore di fame e sete sotto il sole

Secondo ilmessaggero.it: Un cavallo legato a un albero è morto dopo lenta agonia. E' quanto accaduto stamani ad Agropoli (Salerno), in via Frasso Telesino, nei pressi del locale Liceo scientifico. A ritrovare l'animale ...

Trova un cartone sigillato lasciato sotto al sole cocente, quello che c’era dentro ti spezzerà il cuore

Da greenme.it: Una mamma gatta è stata abbandonata assieme ai suoi micini in uno scatolo, precedentemente sigillato per non lasciar loro alcuna ... sigillandola e lasciandola sotto al sole rovente di questi ...

Cane lasciato in auto sotto il sole salvato da un passante: i padroni erano andati a farsi un aperitivo

Come scrive msn.com: GORIZIA - Lasciano il cane chiuso in auto, sotto il sole e con temperature elevatissime ... ora di ricerche - come unica accortezza avevano lasciato i finestrini leggermente abbassati, convinti ...