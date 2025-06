Catania sotto il sedile dell’auto un marchingegno per nascondere droga | le immagini del ‘doppio fondo’

In un'epoca in cui l'innovazione si intreccia con il crimine, la storia di un 35enne catanese evidenzia i rischi del traffico di droga. Sottosella della sua auto, un ingegnoso "doppio fondo" per nascondere tre chili di cocaina è stato smascherato dalla polizia. Questo episodio non solo svela le astuzie dei malviventi, ma mette in luce la costante lotta delle forze dell'ordine contro il narcotraffico. La creatività può

Aveva ideato un ingegnoso sistema per occultare sotto il sedile dell’auto grossi quantitativi di cocaina, ma è stato scoperto dalla polizia che ne ha sequestrati tre chili e lo ha arrestato. L’uomo, un 35enne catanese, è stato colto in flagranza del reato di detenzione di cocaina dalla polizia di Catania. Gli agenti della Squadra Mobile, in servizio nel quartiere “San Berillo Nuovo”, durante un normale controllo, all’altezza dell’incrocio con corso Amedeo Duca D’Aosta, hanno fermato l’auto dell’uomo, notando che procedeva molto lentamente. L’uomo si è subito mostrato molto nervoso, e una prima sommaria ispezione del mezzo ha permesso agli agenti di trovare sotto il parasole lato conducente un involucro con 0,8 grammi di cocaina. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Catania, sotto il sedile dell’auto un marchingegno per nascondere droga: le immagini del ‘doppio fondo’

Droga nascosta in un calzino sotto il sedile di un Suv a noleggio: arrestato a Bizzarone spacciatore a domicilio

Un'operazione della Polizia di Stato ha portato all'arresto di un 33enne marocchino a Bizzarone, colpendo il fenomeno dello spaccio nella provincia di Como.

