Catania, città simbolo di accoglienza, si trova oggi al centro di un dibattito acceso: è tempo di remigrazione? Dopo l’ennesimo crimine che ha scosso la comunità, il sentimento di insicurezza cresce. Questo fenomeno non è isolato, ma fa parte di un trend più ampio che coinvolge diverse città italiane, sollevando interrogativi su come garantire sicurezza e coesione sociale. La domanda sorge spontanea: quale futuro per l’accoglienza in Italia?

Roma, 1 giu – Non più procrastinabile. Di fronte ad una sequela di omicidi e violenze di vario genere in continuo aumento l’unica strada percorribile è la remigrazione senza se, senza ma e senza ulteriori giri di parole. All’indomani dell’efferato assassinio di un giovane pasticcere a Catania per il quale è stato convalidato (almeno questo) l’arresto di un africano senza permesso di soggiorno, si riaccendono i riflettori sulla sicurezza delle nostre città e su ciò che occorrerebbe fare immediatamente. Se questa è accoglienza meglio remigrazione. Paesi non troppo lontani ci insegnano cosa significa aprire le porte ad una immigrazione incontrollata (poco importa se legale o meno), ma a quanto pare dimostrare “buonismo” seguendo pedissequamente l’agenda woke è più importante di garantire civiltà e decoro. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Catania, se questa è l’Italia dell’accoglienza noi vogliamo remigrazione

