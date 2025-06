Catania magistrati sotto attacco mediatico | la difesa della giunta ANM

A Catania, il mondo della giustizia è sotto i riflettori. Due sentenze di assoluzione hanno scatenato un attacco mediatico ai giudici, che ora si trovano a fronteggiare non solo critiche, ma anche minacce. Questo episodio mette in luce un trend preoccupante: la crescente conflittualità tra sentenze e opinione pubblica. È fondamentale riflettere su come il diritto alla difesa e l'indipendenza della magistratura siano messi a rischio da una giustizia mediaticamente schiacciata.

Due sentenze emesse dal Tribunale di Catania hanno assolto un professore universitario e un militare, entrambi accusati di violenza sessuale. Tuttavia, a seguito delle decisioni, i giudici coinvolti sono stati bersaglio di una dura campagna mediatica e le loro famiglie hanno subito un vero e proprio linciaggio. La presa di posizione dell'ANM. A intervenire in difesa dei magistrati è la giunta esecutiva dell'Associazione nazionale magistrati (ANM), sezione di Catania, che, in una nota ufficiale, esprime forte disappunto per gli attacchi personali ricevuti.

