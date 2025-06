Catania Bs tutto facile contro il Bologna | 5-1 per i rossazzurri

La Domusbet.tv Catania Beach Soccer continua a stupire, rifilando un sonoro 5-1 al Bologna nella seconda giornata del campionato di Serie A Q8. Dopo la vittoria contro la Roma, i rossazzurri si posizionano tra i favoriti del torneo, dimostrando un attacco esplosivo e una strategia impeccabile. Questo trend vincente non è solo una questione di gol: è la rinascita dello sport siciliano che conquista sempre più appassionati!

La Domusbet.tv Catania Beach Soccer vince anche nella seconda giornata del campionato di Serie A Q8, superando agevolmente il Bologna per 5-1. Dopo l’esordio vincente contro la Roma, i rossazzurri si confermano in grande forma, trascinati da un attacco brillante e da un’organizzazione di gioco. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Catania Bs, tutto facile contro il Bologna: 5-1 per i rossazzurri

Leggi anche questi approfondimenti

Catania, auto si schianta contro un muro: morta una bambina di 15 mesi

Una tragedia che colpisce nel profondo: una bambina di soli 15 mesi ha perso la vita in un incidente a Catania, mentre era in auto con la madre.

Cerca Video su questo argomento: Catania Bs Tutto Facile Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Catania Bs, tutto facile contro il Bologna: 5-1 per i rossazzurri; Visite fiscali per i lavoratori in malattia, tutto piĂą facile: cosa cambia per i datori di lavoro. 🔗Ne parlano su altre fonti

Catania Bs, tutto facile contro il Bologna: 5-1 per i rossazzurri

Riporta cataniatoday.it: Il ritorno del capitano Fred Cabral ha restituito al tecnico Fabricio Santos una squadra al completo, e sin dai primi minuti si è visto un Catania determinato a fare la partita ...

Il Catania resta in scia e chiude la pratica in mezz’ora: tutto facile contro l’Altamura, vittoria e 2° posto

Come scrive strettoweb.com: Terza vittoria di fila per il Catania di Toscano, che comincia a carburare. Dopo aver ospitato tante squadre d’alta classifica, al Massimino arriva il neopromosso Altamura, invischiato nella ...

Tutto facile per il Catania, manita al Taranto. Gli highlights del match

Secondo goalsicilia.it: Il Catania ritrova finalmente la vittoria e interrompe la serie ... Al termine della gara, Mimmo Toscano si è detto soddisfatto: «Non è stata una partita facile, ma siamo stati bravi ad approcciare ...