Catania 5 domande al sindaco Enrico Trantino sulla sicurezza della nostra città questione non più rinviabile

Catania è in allerta: l’omicidio di Santo Re ha riacceso il dibattito sulla sicurezza, tema cruciale non solo per la nostra città, ma per molte metropoli italiane. Il sindaco Enrico Trantino dovrà rispondere a cinque domande scottanti che potrebbero delineare il futuro della nostra comunità. È tempo di fare chiarezza e affrontare questo problema con urgenza. La sicurezza è un diritto di tutti, non possiamo più aspettare.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Gennaro Giacobbe Dopo l’ultimo gravissimo fatto di sangue che ha portato alla morte del povero Santo Re, ucciso da un immigrato irregolare che aveva già commesso più reati, la questione sicurezza a Catania è ormai sotto gli occhi di tutti, come non più rinviabile. Almeno, non penso di essere il solo, a considerala tale. Badate bene, non c’è, da parte di chi scrive, alcuna tesi politica da proteggere o polemica ad personam da scatenare, ben consapevole che le questioni in gioco sono molto complesse e, quindi, prevedono soluzioni per niente facili. Ma qualcosa bisogna fare, ognuno per la propria parte e, quindi, noi tentiamo di fare la nostra. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, 5 domande al sindaco Enrico Trantino sulla sicurezza della nostra città, questione non più rinviabile

Leggi anche questi approfondimenti

B&B abusivo a tema supereroe scoperto a Catania: sanzioni e rischio per la sicurezza

Un bed and breakfast abusivo ispirato a un celebre supereroe è stato scoperto nel quartiere Zia Lisa di Catania.

Cerca Video su questo argomento: Catania 5 Domande Sindaco Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Domande inopportune e abusi camuffati da manovre mediche: arrestato sindaco-primario. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Catania, di nuovo sospeso il sindaco: «Decisione inaspettata»

Secondo corriere.it: Terremoto politico in una delle più importanti metropoli del Mezzogiorno d’Italia, a Catania è stato nuovamente sospeso il sindaco Salvo ... tornato in carica il 5 dicembre del 2020 dopo ...

Catania, albo scrutatori del Comune: domande per iscriversi entro il 30 novembre

Segnala lasicilia.it: Catania – E’ stato ... il manifesto con il quale il sindaco invita gli elettori a iscriversi all’albo degli scrutatori di seggio elettorale. Le domande vanno presentate entro il 30 novembre ...

Sindaco sospeso di Catania, 'mi dimetto, scelta sofferta'

Scrive ansa.it: "Oggi ho presentato le mie dimissioni da sindaco di Catania. È stata una scelta molto sofferta e a lungo ponderata e il momento era già stato individuato ben prima della crisi, imprevedibile ...