Castrocaro onora Fabio Palestra per il nuotatore

A Castrocaro Terme, la nuova palestra comunale è ora dedicata a Fabio Lombini, un giovane nuotatore il cui talento brillava come le onde del mare. Questa cerimonia non è solo un tributo, ma un invito a riflettere sul valore dello sport e sulla resilienza di fronte al dolore. In un’epoca in cui lo sport unisce e ispira, il ricordo di Fabio ci ricorda che ogni atleta lascia un’impronta indelebile nel cuore della comunità.

Una cerimonia sobria e partecipata ha accompagnato l’intitolazione della nuova palestra comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole a Fabio Lombini, talentuoso campione di nuoto scomparso appena 22enne in seguito a un incidente aereo. Esattamente cinque anni fa, il 31 maggio del 2020, il giovane termale morì nei pressi di Nettuno, in una domenica di riposo durante un collegiale della nazionale a Ostia. Presenti al rito la famiglia di Fabio, gli amici, tanti cittadini. A impartire la benedizione al nuovo impianto il vescovo Livio Corazza, che già aveva celebrato le esequie di Lombini, tenutesi nella piazza d’Armi di Terra del Sole per consentire di assistere al rito funebre alle tantissime persone accorse da tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Castrocaro onora Fabio. Palestra per il nuotatore

